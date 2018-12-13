Вучич привел армию в полную боеготовность после задержаний сербов в Косово

Президент заявил о готовности применить меры уже в течение дня.

Президент Сербии Александр Вувич отдал приказ привести войска в полную боевую готовность. Такое решение он принял после известия об аресте сербов в Косово.

Рейд косовской полиции на севере края начался утром 28 мая. Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай сообщил, что спецоперация направлена на борьбу с контрабандой и организованной преступность.

В Сербии уверены, что действия полиции направлены на запугивание живущих в Косово сербов. Председатель сербского правительства Марко Джурич заявил, что ситуация несет угрозу стабильности и представляет угрозу для мира. Вувич выразил готовность применить меры уже в течение дня, если ситуация не нормализуется.

Напомним, в феврале 2008 года Косово объявило себя независимой республикой, однако Сербия не признает данного заявления. В настоящее время на севере Косово преимущественно проживают сербы, которые не подчиняются властям республики.

Видео: CNN ; AP Archive

