Втрое вырос объем рефинансирования ипотечных кредитов в Сбербанке на Северо-Западе

Чаще всего за рефинансированием ипотеки обращались петербуржцы и жители Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей. Самый динамичный рост показала Мурманская область.

За 5 месяцев 2021 года объем рефинансирования ипотечного кредитования в Северо-Западном банке Сбербанка вырос в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 3,4 млрд рублей, из них 2,3 млрд – в Санкт-Петербурге.

Чаще всего за рефинансированием ипотеки обращались петербуржцы и жители Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей. Самый динамичный рост показала Мурманская область, где количество оформленных кредитов увеличилось в 8,5 раз.

Мы видим постоянный рост спроса на рефинансирование ипотеки. Так в 2020 году жители СЗФО оформили в 4 раза больше таких кредитов, чем годом ранее. В 2021 году динамика сохраняет положительный тренд. Этому способствует поэтапное улучшение условий программы. Клиенты других банков получают в Сбере выгодную ставку по уже оформленным кредитам и снижают свою финансовую нагрузку. Процедура простая и понятная. Банк одобряет заём, вносит средства на счёт клиента, чтобы он мог погасить предыдущие кредиты. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Рефинансировать ипотеку в Сбербанке, в том числе на новостройки, можно по ставке от 7,9% годовых. Застройщик и недвижимость должны быть аккредитованы банком. Максимальная сумма рефинансирования ипотечных кредитов других банков – 85% от стоимости недвижимости, но не более 27,5 млн рублей. Вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 млн рублей, а также получить до миллиона рублей на любые цели.

Заявку можно подать онлайн без справки об остатке задолженности. Решение придёт в течение двух дней, приехать в банк нужно только один раз – для подписания документов.

Фото: Piter.tv