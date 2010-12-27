Всеволожский район подготовил масштабную программу подготовки к празднованию 75-летия Победы

К юбилею Победы у Дороги жизни будут поставлены информационные стенды или таблички с QR-кодами, отсылающими к материалам о подвигах ленинградцев, Великой Отечественной войне и Великой Победе.

Крупнейший район Ленинградской области – Всеволожский, подготовил масштабную программу подготовки к празднованию 75-летия Победы.

Глава администрации Андрей Низовский доложил на видеоконференции губернатора Александра Дрозденко с главами муниципальных образований, что к 9 октября 2019 года будет обновлен парк в поселке Романовка "Никто не забыт и ничто не забыто". Уже проведены работы по благоустройству территории, дорожки, скамейки, ограждение. Кроме того, в октябре планируется открыть велодорожку и тротуар вдоль Дороги жизни на участке от Приютинской улицы до улицы Героев. Дорожка будет оборудована скамейками, устройствами для постановки велосипедов, будет полностью освещена.

К юбилею Победы у Дороги жизни будут поставлены информационные стенды или таблички с QR-кодами, отсылающими к материалам о подвигах ленинградцев, Великой Отечественной войне и Великой Победе. Также рассматривается вопрос о проведении работ по капитальному ремонту Румболовского братского воинского захоронения на десятом кмилометре Дороги Жизни и благоустройству прилегающей территории. В настоящий момент подготовлена эскизная схема по благоустройству прилегающей территории к братскому воинскому захоронению в границах ул. Нагорная и ул. Дорожная.

Также в 2019 году в Ленинградской области может появиться туристический маршрут экскурсионного ретро-поезда по маршруту Финляндский вокзал – станция Ладожское озеро. Такого рода маршруты давно действуют в направлении Павловска, Царского села, Гатчины и Выборга. Губернатор области Александр Дрозденко поручил комитету по туризму провести переговоры с руководством РЖД о реализации этого проекта с компанией "РЖД Тур".

Источник: пресс-служба ЛО