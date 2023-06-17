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Всероссийский детский центр в Дагестане будет работать круглогодично

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Сергей Меликов рассказал о реализации проекта в республике.

Всероссийский детский центр, который власти планируют построить на территории республики Дагестан в стране, сможет работать круглогодично. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал глава российского региона Сергей Меликов. Чиновник выступил перед СМИ на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Эксперт заметил, что республика обладает всеми необходимыми условиями для того, чтобы Центр принимал у себя детей на отдых из-за границы.

На ряду с морским побережьем в Дагестане есть еще места, которые мы можем предлагать для отдыха детей методом выезда на экскурсии, в горы, различного рода путешествия. Это может сделать Всероссийский детский центр круглогодичным.

Сергей Меликов, глава Дагестана

Самолёты начнут летать чаще из Петербурга в Махачкалу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: всероссийский детский центр, дагестан, пмэф-2023, регионы, сергей меликов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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