Всероссийский детский центр в Дагестане будет работать круглогодично

Сергей Меликов рассказал о реализации проекта в республике.

Всероссийский детский центр, который власти планируют построить на территории республики Дагестан в стране, сможет работать круглогодично. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал глава российского региона Сергей Меликов. Чиновник выступил перед СМИ на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Эксперт заметил, что республика обладает всеми необходимыми условиями для того, чтобы Центр принимал у себя детей на отдых из-за границы.

На ряду с морским побережьем в Дагестане есть еще места, которые мы можем предлагать для отдыха детей методом выезда на экскурсии, в горы, различного рода путешествия. Это может сделать Всероссийский детский центр круглогодичным. Сергей Меликов, глава Дагестана

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости