Все происшествия Петербурга за 17 мая: фото и видео

В Петербурге 17 мая произошло немного происшествий, однако о них стоит знать. Piter.tv рассказывает об инцидентах подробно с фотографиями и видеозаписями.

Канал Piter.tv публикует материал о происшесвтиях, которые произошли в Петеубрге в четверг, 17 мая. Интересный случай произошел в местном кафе, где безобидный, казалось, ужин перешел в ограбление.

Все происшествия в Санкт-Пеетрбурге за 17 мая

1. На Красносельском шоссе с фуры упала спецтехника. Утром, 17 мая на Красносельском шоссе недалеко от Горелово с фуры упала спецтехника. Как сообщили очевидцы каналу Piter.tv, на дорожном участке образовался затор.

2. В Невском районе тушили расселенный дом. Сегодня в 10.00 произошел пожар в расселенном доме в Невском районе. По данным регионального управления известно, что огонь тушат по повышенному номеру сложности. Также отмечается, что очаг возгорания установлен на крыше заброшенного дома.

3. Посетитель бистро на Балтийском вокзале сломал зуб об шаверму и решил забрать все деньги из кассы. 27-летний мужчина во время позднего ужина в кафе сломал зуб и остался недоволен едой. Возмущенный посетитель устроил скандал и решил самостоятельно вернуть потраченные деньги, правда, в большем размере. Для этого он похитил денежные средства из кассового аппарата.

4. Видео: из-за сломанного светофора на проспекте Славы образовалась огромная пробка. На проспекте Славы 17 мая образовалась огромная пробка из-за сломанного светофора.

Фото, видео: Pixabay, Piter.tv