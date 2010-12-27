Посетитель бистро на Балтийском вокзале сломал зуб об шаверму и решил забрать все деньги из кассы

Полиция задержала недовольного посетителя с краденой "компенсаций".

Накануне, транспортная полиция Балтийского вокзала помогла шаумерчной вернуть украденные денежные средства. Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу, покуситься на кассу кафе быстрого питания решил недовольный посетитель.

Известно, что за помощью в полицию обратился работник восточного кафе. Он рассказал, что неизвестный пытался открыто забрать деньги из кассы. Виновника задержали почти сразу. Им оказался 27-летний официально безработный гражданин.

Выяснено, что 27-летний мужчина во время поздней трапезы в кафе сломал зуб и остался недоволен приготовленным восточным блюдом. Разгневанный посетитель устроил скандал и решил вернуть компенсацию, совершив открытое хищение денежных средств из кассового аппарата. Схватив банкноты, злоумышленник попытался скрыться. Пресс-служба ГУ МВД

Задержанный оказался ранее судим за аналогичные преступления. На данный момент отделенес дознания в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".