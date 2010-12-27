Анонимы парализовали работу всех офисов Райффайзенбанка в России

По всей России эвакуировали отделения Райффайзенбанка из-за звонка. Аноним сообщил о заложенной бомбе. Но не уточнил, в каком из отделений организации. В Петербурге проверка всех офисов закончилась.

В Райффайзенбанк поступил звонок о заминировании офиса. Правда, аноним не уточнил, в каком отделении находится предполагаемая бомба. Поэтому в руководстве кредитного учреждения приняли решение эвакуировать все офисы по всей России. Краткосрочная эвакуация прошла даже в колл-ценре.

В петербургские офисы банка полиция приехала около четырех часов. Как уточняют "Фонтанке" сотрудники банка, на данный момент проверка в Северной столице закончилась. Банк вернулся к нормальной работе.

Фото: Instagram / yalublumoskvu