Морской порт Петербурга направит 20 млн долларов на обновление инфраструктуры

Gрограмма модернизации будет разделена на несколько этапов.

Стало известно 21 января, что компания "Морской порт Санкт-Петербург" направит 20 млн долларов заёмных средств на длительную программу модернизации инфраструктуры и техники. Об этом сообщает в пятницу ТАСС.

По данным Морского порта, контракт на предоставление необеспеченной кредитной линии сроком на пять лет заключили с Райффайзенбанком. Их планируют использовать на обновление техники, портовой инфраструктуры и цифровизацию.

Отметим, что программа модернизации будет разделена на несколько этапов. Стоимость и перечень работ по каждому из них озвучат ближе к датам начала и завершения.

Ранее в Петербурге Россельхознадзор выявил нарушения при импорте говяжьего языка из Уругвая. Ограничения будут действовать до "особого распоряжения".

Фото: Piter.tv