В России банк разрешил клиентам снимать зарплату досрочно

Однако потребуется разрешение работодателя.

Райффайзенбанк для зарплатных клиентов запустил сервис PayDay, с помощью которого клиент сможет получить деньги на карту за фактически отработанные дни. Похожие сервисы есть и у других банков, но они оформляются как займы. Об этом пишет "Коммерсант".

Таким образом, россияне смогут получить уже заработанные деньги заранее. Однако потребуется разрешение работодателя. При подключении сервиса в учетную систему компании интегрируется модуль. Он автоматически фиксирует количество отработанного времени и другую информацию, которая влияет на сумму заработка. Деньги будут переводиться с расчетного счета.

Отмечается, что в новом сервисе заинтересованы могут быть большие компании, которые на повышение лояльности сотрудников могут выделить часть средств.

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