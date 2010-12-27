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Клиенты Райффайзенбанка не могут получить электронное обслуживание из-за обновления программной системы
Сегодня, 9:23
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lesjasap
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Клиенты Райффайзенбанка не могут получить электронное обслуживание из-за обновления программной системы

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По России "зависли" операции по банковским картами Райффайзенбанка. Сотрудники банка связывают эти явления с обновлением системы.

Клиенты Райффайзенбанка сообщили о сбоях официального сайта организации, а также проблемах с выдачей наличных и денежных переводах через терминалы оплаты. Данные операции оказались недоступны утром 20 апреля. Сотрудники банка отвергли предположения о причастности Роскомнадзора к ситуации. По сведениям пресс-службы Райффайзенбанка, сложности наблюдаются из-за обновления программного обеспечения компании

Пользователи услугами банка, в том числе и петербуржцы, рассказали, что не смогли снять наличные средства не только через банкоматы Райффайзенбанка, но и через устройства банков-партнеров. Оплата покупок также временно отклоняется. По данным представителей банка, процедура перезагрузки системы завершится в ближайшее время.

Фото: Pixabay

Теги: банк , обновление , пограмма , райффайзенбанк , система
Категории: Новости России

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