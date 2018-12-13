Время перекрытия участка автодороги М-10 в Тосно 9 мая изменено

Проведение акции "Бессмертный полк" перенесли на период с 12:00 до 13:00.

По решению Администрации Тосненского района, изменено время проведения акции "Бессмертный полк" 9 мая 2019 года в г. Тосно. Изначально, провести акцию планировали с 10:00 до 11:00, но затем перенесли на период с 12:00 до 13:00. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В связи с этим меняется и время перекрытия дороги М-10 "Россия" Москва – Санкт-Петербург (старое направление) в черте г. Тосно Ленинградской области, от пересечения с улицей Гражданская Набережная до пересечения с шоссе Барыбина.

Объехать закрытый участок дороги можно по улично-дорожной сети Тосно.

Также три троллейбуса в Петербурге на час изменят маршруты 9 мая.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"