Смена профессии: вратарь "Зенита" Лунев на один день стал водителем маршрутки

Все игроки команды приняли участие в благотворительной акции.

Голкипер сине-бело-голубых Андрей Лунёв поработал водителем маршрутного такси в рамках совместной благотворительной акции "Давай-Давай!" клуба "Зенит" и "Русфонда".

Поклонники "Зенита" собирали финансовую помощь на лечение Вики Сенцовой, которой требовалось около 530 тысяч рублей, однако за время работы Лунева собрали 1 миллион 162 тысячи 368 рублей.

Конечно, я желаю Вике здоровья, чтобы она получала удовольствие от жизни, всегда была счастливой. Здоровье — это самое главное. Если у тебя есть возможность помогать, надо ею пользоваться. Неправильно оставаться в стороне Сказал Лунев

Те, кому посчастливилось проехать со звёздным водителем, смогли задать вратарю "Зенита" вопросы. Кроме того, Лунев вручил билеты на матч своего клуба против махачкалинского "Анжи", который запланирован на 14 апреля.

Лунев - 12 член команды, кто принял участие в благотворительной акции. Ранее на Невском проспекте пел и танцевал нападающий Халк, Данни проработал парикмахером, Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба поработал кондуктором, Маурисио таксистом, Кокорин продавцом пышек, Радимов поработал спасателем, Ломбертс – Петром Первым, Александр Кержаков стал уличным художником, а Бранислав Иванович – доставщиком пиццы.

Фото: сайт "Зенита"