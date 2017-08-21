Врачи спасают петербурженку с ожогами ног, впавшую в кому из-за отравления

Сложную пациентку доставили в НИИ скорой помощи в воскресенье рано утром. У девушки диагностировали отравление метадоном и ожоги ног.

Рано утром в воскресенье, 20 августа, в стационар на Будапештской привезли 26-летнюю петербурженку в тяжелом состоянии. Девушку забрали из квартиры дома 16 на Подольской улице. У пациентки обнаружилось две серьезные проблемы.

Врачи диагностировали у нее отравление метадоном. Обезболивающее вызвало остановку дыхания. В результате чего горожанка впала в гипоксическую кому.

Возможно, сильный анальгетик девушка приняла из-за ожога. От кипятка пострадали ее стопы и ноги. Площадь поражения составила пять процентов от всего тела. Ожоги на теле второй степени. В результате пациентку поместили в реанимацию.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", сейчас выясняются обстоятельства травмирования пострадавшей.