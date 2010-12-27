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Врачи спасают восьмиклассника, отравившегося спиртом
Сегодня, 11:46
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nadiputintseva
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Врачи спасают восьмиклассника, отравившегося спиртом

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Школьника доставили в больницу с острым отравление этанолом.

23 декабря врачи скорой помощи экстренно госпитализировали восьмиклассника, который решил в преддверии Нового Года прейти с детского шампанского на спиртное.  

Известно, что родители 16-летнего подростка вызвали неотложку в девятом часу вечера. Учащегося Морской школы доставили в больницу с квартиры по Варшавской улице с острым отравлением этиловым спиртом.

Стоит отметить, что юноша уже стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. По факту случившегося ведется проверка. Полиция выясняет что, где и с кем выпивал пострадавший. 

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Теги: новости спб , происшествия , школьник отравился алкоголем , этиловый спирт
Категории: Происшествия Новости СПб

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