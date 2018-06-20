Эксперты отмечают, что эти калорийные продукты могут нанести вред здоровью.

Врачи рассказали, сколько яиц и куличей можно съесть в день Пасхи без вреда для здоровья. Нормой является три куриных яйца и 100 граммов кулича или творожной пасхи. Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на слова заведующей консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии, кандидата медицинских наук, врача терапевта-диетолога Екатерины Бурляевой.

Эксперт считате, что можно увеличить норму, если отказаться от других калорийных продуктов в течение дня. Например, не добавлять сахар в чай или кашу, а также не есть варенье или мед.

Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на 28 апреля. По традиции в этот день россияне красят и едят яйца, пекут куличи и делают творожные пасхи.

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