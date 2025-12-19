Врачи из регионов пройдут курс военно-гражданской медицины в Петербурге

АСИ откроет очное обучение врачей регионов в академии Кирова.

Агентство стратегических инициатив объявило о запуске очного образовательного курса для врачей из регионов России на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге в рамках развития военно-гражданской медицины. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство стратегических инициатив продолжит в 2026 году формирование центров компетенций военно-гражданской медицины в субъектах Российской Федерации. В рамках этой работы планируется запуск очной образовательной программы для медицинских специалистов из регионов на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева сообщила, что программа направлена на повышение уровня подготовки врачей по вопросам современной военно-полевой хирургии. В 2025 году был завершён первый этап проекта, в ходе которого во всех федеральных округах прошли хирургические практикумы. В них приняли участие 1 512 врачей из 59 регионов страны.

Следующим этапом станет очное обучение в Санкт-Петербурге, а также организация стажировок для врачей-специалистов в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко. По словам главы АСИ, реализация программы позволит сформировать в регионах слаженные медицинские команды и усилить ресурсную базу военных госпиталей.

