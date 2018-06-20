Наемные организации справились бы с этой работой за два месяца.

В субботу, 20 апреля в рамках общегородского весеннего субботника врачи Елизаветинской больницы за два часа покрасили трехкилометровый забор. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Работы выполняли 511 человек. Стоит сказать, что что наёмные организации по покраске выполнили бы такой объём работы только за два месяца.

Помимо этого, в ходе субботника с территории больницы убрали старые листья и прибрали рабочие места. Субботники в Елизаветинской больнице проходят регулярно со дня основания учреждения.

Фото: ВКонтакте/Елизаветинская больница