В субботу, 20 апреля в рамках общегородского весеннего субботника врачи Елизаветинской больницы за два часа покрасили трехкилометровый забор. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Работы выполняли 511 человек. Стоит сказать, что что наёмные организации по покраске выполнили бы такой объём работы только за два месяца.
Помимо этого, в ходе субботника с территории больницы убрали старые листья и прибрали рабочие места. Субботники в Елизаветинской больнице проходят регулярно со дня основания учреждения.
Фото: ВКонтакте/Елизаветинская больница
Оставить комментарий