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Врачи Боткинской больницы приняли 159 родов за 9 месяцев
Сегодня, 14:51
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smirenny

Врачи Боткинской больницы приняли 159 родов за 9 месяцев

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24 ребенка болели коронавирусом.

Во вторник, 6 апреля, издание "Петербургский дневник" опубликовало статистику по родам в Боткинской больнице: за последние 9 месяцев в родильном отделении стационара было принято 159 родов, 73 из которых – путем кесарева сечения. 

Отмечается, что 802 пациентки пролечили от коронавируса, 24 ребенка также болели COVID-19. Врачи отметили, что новая коронавирусная инфекция остается новой, хотя и стала более известной, особенно по осложнениям, которые преподносит. 

Мы уже год боремся и победить не можем. Поэтому сказать, что за этот год все было гладко, мы не можем. Встречаясь с ним в течение года, начинаешь понимать, что все очень серьезно.

заместитель главврача стационара по акушерству и гинекологии Александр К учеря  венко

Отмечается, что в больницу везли самых тяжелых пациенток, с дыхательной недостаточностью на фоне тяжелой пневмонии. Врачи рассказали о некоторых запомнившихся случаях: например, специалистам удалось сохранить беременность двойней суррогатной маме. Пациентка была больна тяжелейшей коронавирусной пневмонией, находилась на ИВЛ. Срок беременности был 26-27 недель. Тогда консилиум врачей решился на кесарево сечение. К учеря  венко отметил, что в Боткина решили не торопить события и оказались правы, потому как через три дня женщину экстубировали, а через полмесяца выписали домой.    

Ранее мы писали, что медики спрогнозировали возможность третьей волны коронавируса в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: боткинская больница, роды
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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