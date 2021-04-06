Врачи Боткинской больницы приняли 159 родов за 9 месяцев

24 ребенка болели коронавирусом.

Во вторник, 6 апреля, издание "Петербургский дневник" опубликовало статистику по родам в Боткинской больнице: за последние 9 месяцев в родильном отделении стационара было принято 159 родов, 73 из которых – путем кесарева сечения.

Отмечается, что 802 пациентки пролечили от коронавируса, 24 ребенка также болели COVID-19. Врачи отметили, что новая коронавирусная инфекция остается новой, хотя и стала более известной, особенно по осложнениям, которые преподносит.

Мы уже год боремся и победить не можем. Поэтому сказать, что за этот год все было гладко, мы не можем. Встречаясь с ним в течение года, начинаешь понимать, что все очень серьезно. заместитель главврача стационара по акушерству и гинекологии Александр К учеря венко

Отмечается, что в больницу везли самых тяжелых пациенток, с дыхательной недостаточностью на фоне тяжелой пневмонии. Врачи рассказали о некоторых запомнившихся случаях: например, специалистам удалось сохранить беременность двойней суррогатной маме. Пациентка была больна тяжелейшей коронавирусной пневмонией, находилась на ИВЛ. Срок беременности был 26-27 недель. Тогда консилиум врачей решился на кесарево сечение. К учеря венко отметил, что в Боткина решили не торопить события и оказались правы, потому как через три дня женщину экстубировали, а через полмесяца выписали домой.

Ранее мы писали, что медики спрогнозировали возможность третьей волны коронавируса в Петербурге.

Фото: Piter.TV