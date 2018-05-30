Эксперт рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

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Сухая кожа на локтях может свидетельствовать о нарушениях в работе организма. Об этом "АиФ" рассказала кандидат медицинских наук дерматолог Ирина Скорогудаева.

Причиной сухих локтей зачастую становится избыточное разрастание рогового слоя эпидермиса - гиперкератозом. Это характерно для людей, которые много времени проводят за компьютером. Так же сухая кожа на локтях может говорить о атопическем дерматите, вазомоторном рините и пищевой аллергии.

Кроме того, сухость может свидетельствовать о нехватке в организме витаминов А, D3, группы B.

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