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Эксперт рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

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Врач рекомендует обратиться в к специалисту, так как проблемы могут иметь серьезный характер.

Сухая кожа на локтях может свидетельствовать о нарушениях в работе организма. Об этом "АиФ" рассказала кандидат медицинских наук дерматолог Ирина Скорогудаева.

Причиной сухих локтей зачастую становится избыточное разрастание рогового слоя эпидермиса - гиперкератозом. Это характерно для людей, которые много времени проводят за компьютером. Так же сухая кожа на локтях может говорить о атопическем дерматите, вазомоторном рините и пищевой аллергии.

Кроме того,  сухость может свидетельствовать о нехватке в организме витаминов А, D3, группы B.

Видео: YouTube/ Soveti ot YanaGreen, LelikBolik Vlog

Теги: косметогология, косметология, сухие локти
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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