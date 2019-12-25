Врач оценил послабления ограничений по коронавирусу в Петербурге

Главный врач компании «КОРИС ассистанс» и член Попечительского Совета ИДА РАМЗ Лев Авербах рассказал Piter.tv о последствиях излишних ослаблений ограничений по коронавирусной инфекции.

Власти Петербурга подготовили ряд ослаблений к ограничениям по коронавирусу с 1 июня 2020 года, также новые постановления касаются открытия ряда заведений с 15 июня. При этом губернатор города Александр Беглов отметил, что орожанам не следует "обманываться первыми результатами", поскольку вирус никуда не делся.

Петербуржцы начали выходить из режима самоизоляции, масочно-перчаточный режим на улицах стал носить рекомендательный характер, открылись нотариальные и юридические конторы, восстановлены льготные проездные, в преддверии больших церковных праздников разрешено посещение кладбищ – поодиночке и семьями. Однако основные ограничения по-прежнему действуют.

Главный врач петербургской компании "КОРИС ассистанс" и член Попечительского Совета ИДА РАМЗ Лев Авербах заявил Piter.tv, что данные ограничения должны были быть введены изначально.

На мой взгляд, это не ослабление, а снятие избыточных запретов. Единственное, что требовало ограничений, — общественно-развлекательные места: кинотеатры, кафе и другие. Вот там правильно, что ограничили контакты. Но обязательное соблюдение масочно-перчаточного режима и режима самоизоляции было немного перебором - считает специалист.

По словам врача, при появлении первых данных о пандемии коронавируса информации о заболевании было много, однако не всегда она была достоверной. Не помогало ситуации временное "замешательство" официальных властей.

Дело в том, что очень мало давали конкретной информации, особенно в начале. Никто ничего не разъяснял и не объяснял. Был страшный информационный вакуум. Люди пытались понять, выискивая странные статьи, фейки, спамы, и принимали за серьезную информацию. И создавалась среди населения информационная паника. У каждого было свое мнение. Треть вообще не поверила в существование вируса. Половина скептически отнеслась. Какой-то процент населения принимали во внимание рекомендации и сидели дома - указал врач.

Специалист отмечает, что ситуация по-прежнему нестабильная и горожанам не стоит расслабляться. Спад поступления заражённых в больницах не наблюдается, не хватает медицинского персонала (многие из которых сами заразились от больных), отсутствуют конкретные методики лечения. По словам врача, больницы, а тем более перепрофилированные, не готовы к новому большому поступлению больных коронавирусом.

"Посмотрим, что будет через неделю. В принципе, может заболеть больше людей. Те, кто вышли из режима самоизоляции и не переболели вирусом, сейчас должны постепенно начать заболевать. Поскольку ранее не сталкивались с больными. Не будет большого всплеска заражения всех и сразу. Но, на мой взгляд, болезнь не отступит - сообщил Авербах.

Врач дал советы и рекомендации граждан во избежании новых рисков заражения коронавирусной инфекцией.

Сейчас есть два способа избежать заражения: отсутствие близкого контакта с людьми и носить респираторы в помещениях - заключил специалист.

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Фото: Piter.tv

Текст: Анастасия Свиридонова