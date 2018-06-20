Врач Кокорина рассказал подробности о состоянии здоровья футболиста

Медик переживает, что у игрока могут атрофироваться мышцы.

Доктор Александра Кокорина поделился с журналистами результатами медицинского освидетельствования состояния здоровья футболиста. Главный врач "Зенита" Михаил Гришин объяснил, что у спортсмена могут атрофироваться мышцы, которые необходимы для профессиональной игры. Данные последствия наступят из-за отсутствия серьезных физических нагрузок в СИЗО. В худшем случае Кокорин больше не сможет продолжать карьеру нападающего.

Отметим, что медик рекомендовал Кокорину специальный комплекс упражнений. Они разработаны под условия камеры, в которой содержится подозреваемый спортсмен.

Что касается ноги, то доктор "Зенита" назначил ряд физиотерапевтических процедур. Проблема в том, что часть этих процедур мы и раньше проводили и отменили их после того, как были обнародованы заявления, что во время их "сожгли" Кокорину ногу рассказывает представитель администрации "Бутырки".

Напомним, что обследование состоялось 22 апреля. О квалификационной медпомощи Кокорин и его юристы просили с марта. Тогда футболист перенес травму, но реабилитацию пришлось отложить из-за ареста.

Ранее Piter.tv писал о том, что в матче"Зенит" - "Динамо"петербуржцы сыграют в лазурной форме.

Фото: Piter.tv