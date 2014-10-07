Врач Аскаров: накануне инфаркта появляются проблемы с речью, сознанием и координацией

Эксперт заявил о "триаде" признаков.

Российский врач Азизхон Аскаров рассказал о том, что накануне инфаркта у человека появляются проблемы с речью, сознанием и координацией. Об этом специалист сообщил в интервью журналистам "Аргументов и фактов". Он назвал первые признаки, которые предшествует инфаркту головного мозга. Эксперт призвал обращать внимание на тошноту, сильную боль в голове, снижение зрения, чувство онемения в руках.

И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга. У человека начинается нарушение сознания, угнетение его, вплоть до спячки. Азизхон Аскаров, врач

В это время у пациента меняется речь, слова не похожи на связные конструкции. Иногда человек вообще ничего не может сказать. Это происходит в особо тяжелых случаях. Далее начинаются проблемы с движением. Например, человек пытается идти, но вместо этого падает, понижается тонус в мышцах ног и рук. Медик рекомендовал в таких случаях срочно вызвать бригаду врачей.

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