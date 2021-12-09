Доктор рассказал о необходимости отказа от локдаунов.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил за расширение свобод для вакцинированных граждан. Такое заявление специалист сделал во время выступления в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Доктор медицинских наук выразил уверенность в том, что не следует вводить локдауны из-за того, что они значительно сказываются на экономической системе. При этом привитое население должно иметь право на более свободное общение.

Мы уже находимся на такой стадии, уважаемые коллеги, что вот эти все локдауны, так называемые, закрытия, прекращение передвижения, нужно с этим заканчивать, потому что это бьет по экономике. А раз это бьет по экономике, значит это бьет по нашему здоровью. Геннадий Онищенко, эксперт

Врач подчеркнул, что у россиян снижается уровень доходов, поэтому многие уже не могут позволить себе цивилизованный отдых, нормальное питание. Он призвал власти выводить вакцинированных и ревакцинированных людей все больше и больше выводить "на уровень свободного общения".

Попова: значимые мутации коронавируса появляются в среднем раз в полгода.

Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"

