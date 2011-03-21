Попова: значимые мутации коронавируса появляются в среднем раз в полгода

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значимые мутации коронавируса появляются в среднем раз в полгода. Такое заявление чиновница сделала во время выступления на научно-практической конференции, посвященной вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим заболеваниям.
Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Чиновница напомнила коллегам о том, что в декабре прошлого года появились данные о распространении нового британского варианта ковида, а уже в апреле-мая появилась вариация, пришедшая из Индии. Спустя еще полгода ученые выявили южноафриканский вариант, получивший название "омикрон". На данный момент по России все еще преобладает и распространяется по большей части "дельта".
Роспотребнадзор назвал основными симптомами омикрона слабость, кашель и температуру.
Фото: Правительство России
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