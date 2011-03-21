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Попова: значимые мутации коронавируса появляются в среднем раз в полгода
Сегодня, 11:02
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Попова: значимые мутации коронавируса появляются в среднем раз в полгода

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В России все еще лидирует по числу заражений дельта-штамм.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значимые мутации коронавируса появляются в среднем раз в полгода. Такое заявление чиновница сделала во время выступления на научно-практической конференции, посвященной вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим заболеваниям.

Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует.  Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница напомнила коллегам о том, что в декабре прошлого года появились данные  о распространении нового британского варианта ковида, а уже в апреле-мая появилась вариация, пришедшая из Индии. Спустя еще полгода ученые выявили южноафриканский вариант, получивший название "омикрон". На данный момент по России все еще преобладает и распространяется по большей части "дельта".

Роспотребнадзор назвал основными симптомами омикрона слабость, кашель и температуру.

Фото: Правительство России
 

Теги: анна попова, дельта-штамм, мутации коронавируса, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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