Роспотребнадзор назвал основными симптомами омикрона слабость, кашель и температуру

Южноафриканский штамм пока что мало изучен.

Роспотребнадзор назвал основными симптомами омикрона выраженную слабость, кашель, головные боли, снижение аппетита и температуру. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала заместитель главы по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Доктор медицинских наук считает, что вышеуказанные признаки заражения сопровождаются типичным для коронавирусной инфекции поражением легких и других органов.Сейчас сведений о проявлениях, которые наступают в организме пациента после инфицирования южноафриканским вариантом ковида, мало. Однако со временем ученые их выяснят.

Младший научный сотрудник клинического отдела НИИ Дарья Хавкина пояснила прессе, что сведений по симптомам у несовершеннолетних пациентов на данный момент также мало. При этом медики обратили внимание на то, что у детей кроме вышеперечисленных симптомов, чаще (в 15%) проявляется кожная сыпь.

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