В 2022 году самыми частыми болезнями у петербуржцев со слабым сердцем стали ишемическая болезнь и гипертония

Кардиолог Марина Ерина выделила симптомы, при которых необходима срочная госпитализация.

Сердечно-сосудистые патологии довели каждого шестого петербуржца до острого инфаркта миокарда в 2022 году. Только в Мариинской больнице на больничных койках оказались 4 283 пациента, из них 653 были госпитализированы в тяжелом состоянии из-за омертвения сердечной мышцы. Об этом "Невские Новости" узнали от заместителя главврача Мариинской больницы по клинико-экспертной работе, кандидата медицинских наук, доцента, врача-кардиолога Марины Ериной.

Самыми распространенными болезнями у петербуржцев со слабым сердцем в 2022 году стали ишемическая болезнь сердца, гипертония, сердечная недостаточность и нарушения ритма.

Кардиолог Марина Ерина выделила симптомы, при которых необходима срочная госпитализация.

Это нехарактерно длительный, не менее 10-15 минут, и более интенсивный приступ загрудинных болей. Сопровождается учащенным сердцебиением, слабостью, часто – предобморочным или обморочным состоянием. Неблагоприятными симптомами являются неритмичное сердцебиение, внезапная выраженная одышка, очень редкий пульс, беспричинная испарина. Марина Ерина, кардиолог

Медик посоветовала не терпеть такую боль, а сразу вызвать скорую помощь.

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