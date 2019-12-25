При ясной погоде петербуржцы смогу увидеть "слияние" Юпитера и Сатурна впервые за 400 лет

"Столкновение" будет лишь визуальным.

Через несколько дней жители Петербурга смогут увидеть теснейшее соединение Юпитера и Сатурна, которое произойдет впервые за 400 лет. Об этом рассказала пресс-служба петербургского планетария.

Визуально разделять планеты будут всего 0,1° или 1/5 лунного диска, хотя на самом деле расстояние между ними будет как от Юпитера до Солнца.

Отмечается, что условия для наблюдения не самые лучшие, но все же реальные. Планеты будет видно на юго-западе после захода Солнца, около 17:00. Они будут находиться на высоте 6,5° над горизонтом. Наблюдать "слияние" можно будет на закате 21 декабря.

Их будет видно около часа при условии абсолютно чистого неба, что, конечно, редкость для зимнего Петербурга. добавили в планетарии.

Сегодня, 17 декабря, со сближающимися планетами будет находиться тонкий серп молодой Луны.

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