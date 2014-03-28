Впервые с конца лета температура воздуха превысила норму в Петербурге

Впервые с 30 августа среднесуточная температура в Петербурге 13 сентября превысила норму.

Впервые с 30 августа среднесуточная температура в Петербурге 13 сентября превысила норму. Об этом 14 сентября рассказал главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

Он написал, что "норма в нашем городе сейчас новая (1991—2020 г.) и она до полутора градусов превышает старую норму (1961–1990 г.). Так что, стало довольно тепло". Колесов отметил, что в прошлом году, как и в 2019-м, с 14 сентября начиналось значительное похолодание.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.