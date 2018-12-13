Неизвестные повесили на Поцелуев мост огромный плакат с портретами Бортко и Сталина: фото

Авторы плаката сравнили заслуги двух политиков к 73 годам.

Днем 7 мая жители Петербурга заметили на Поцелуевом мосту, который проходит через реку Мойку, большой плакат с портретами Владимира Бортко и Иосифа Сталина. В сети появились фотографии с места событий.

На снимках можно заметить, что авторы плаката решили сравнить двух политиков. В частности заявляется, что к 73 годам Иосиф Сталин смог одержать победу в ВОВ, остановить нацизм, сделать из СССР мощнейшую державу.

К "заслугам" депутата Госдумы, члена партии КПРФ Владимира Бортко неизвестные приписали его доход в размере 17 млн рублей в год и недвижимость, которая исчисляется в нескольких сотнях квадратных метрах.

Ранее мы писали, что Иосифа Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда.

Фото: Telegram / Протестный Петербург