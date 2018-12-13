Бортко о плакате на Поцелуевом мосту: "Любая реклама хороша, кроме некролога"

Политик считает, что его повесили те, кто не хочет, чтобы он баллотировался на пост губернатора Петербурга.

Депутат Госдумы, член партии КПРФ Владимир Бортко прокомментировал ситуацию с плакатом на Поцелуевом мосту. Политик заявил корреспонденту Piter.TV, что его повесили те, кто не хочет, чтобы он баллотировался на пост губернатора Петербурга. При этом он считает, что эти люди совершили большую глупость, так как любая реклама, кроме некролога, ему не во вред, а на пользу.

Это повесили те, кто не хочет, чтобы я баллотировался на пост губернатора Санкт-Петербурга. Любая реклама хороша, кроме некролога. Если никто не знал раньше, кто я такой, теперь узнают. Это свидетельствует о глупости тех, кто это пишет. Это не во вред мне, а на пользу. Владимир Бортко

Политик также прокомментировал информацию, которая указана на плакате. В частности, там говорится о ежегодном доходе в размере 17 млн рублей и недвижимости, которая исчисляется в нескольких сотнях квадратных метров.

Хочу прокомментировать информацию о моем доходе в 17 млн рублей в год. Я их заработал, не украл, взятку не брал. Мне эти деньги заплатили за продажу фильма "О любви". Но перед этим я брал 25 млн государственных денег у Фонда кино. Я отдал и остался еще должен пять миллионов. Это надо было писать на плакате. Что касается недвижимости. Моя квартира в Петербурге, она действительно большая, 130 квадратных метров. Моя мама жила на Ваське, в прошлом году она умерла и оставила мне свою квартиру. Что мне с ней делать? Еще у нее была дача во Всеволожске. Они сложили все вместе и получили дикие результаты. Владимир Бортко

Напомним, днем 7 мая петербуржцы заметили на Поцелуевом мосту, который проходит через реку Мойку, огромный плакат с портретами Владимира Бортко и Иосифа Сталина. Неизвестные решили сравнить двух политиков. В частности заявляется, что к 73 годам вождь народа смог одержать победу в ВОВ, остановить нацизм и сделать из СССР мощнейшую державу. Среди заслуг Бортко авторы плаката отметили 17-ти миллионный доход и недвижимость.

Фото: Telegram / Протестный Петербург