Въехавший в переход пенсионер получил уголовное дело

Водителю вменяют "хулиганство".

22 февраля стало известно, что в Санкт-Петербурге завели уголовное дело в отношении водителя, который решил "проверить" проедет ли его машина в подземный переход на Московском проспекте. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, нарушителю вменяют 213-ю статью Уголовного кодекса России – "хулиганство".

Одним обвинением 55-летний петербуржец не ограничился. Мужчине вручили протокол по статье 12.15 КоАП "нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части".

Напомним, ранее Piter.tv писал, что инцидент произошел 21 февраля в Московском районе. Кроссовер "SsangYong" "спустился" в пешеходный переход и проехал там до другого выхода. Наверх он подняться уже не смог. Сотрудники полиции задержали нарушителя. Машину доставали с помощью спецслужб. Водителем оказался местный житель, который находился на учете в ПНД и проходил там лечение. В результате случившегося никто не пострадал.