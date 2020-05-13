СМИ сообщили, что женщина унижала и оскорбляла детей.

Воспитательница российского приюта стравливала детей ради видео в Instagram. Об этом сообщили представители паблика в социальной сети "Вконтакте" "Плохие новости". Очевидцы рассказали, что неприятная ситуация сложилась в Уфе (Башкортостан). В соцсетях заявили, что сотрудница приюта позволяла себе грубо разговаривать с несовершеннолетними, а также выкладывала видео с драками воспитанников, которых самостоятельно стравливала друг на друга.

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Журналисты "РЕН ТВ" заявили, что женщина оскорбляла девочек из приюта, унижала их и ругалась при детях нецензурными словами. На одном из видео женщина напрямую говорит одной из воспитанниц ударить мальчика. После того, как между детьми завязывается драка, сотрудница начинает смеяться. Она заявила, что пошутила.

В Башкирии режим самоизоляции продлится как минимум до конца мая.

Фото и видео: ВК/Плохие новости