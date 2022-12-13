Восемь консервных банок с гашишем обнаружили таможенники в багаже пассажира из Индии

Пассажир сообщил, что не знал о содержимом чемодана.

Служебная собака российских таможенных органов обнаружила у пассажира авиарейса "Нью-Дели - Москва" восемь банок с гашишем. Общий вес запрещенных на территории страны веществ составил порядка 1,6 килограммов. Инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево". Представители пресс-службы ФТС уточнили, что изначально сотрудники ведомства обратили внимание на подозрительный багаж пассажира, так как он царапал собой чужие чемоданы. В результате сумку пришлось забрать на досмотр. Там оперативники выявили наркотики, спрятанные с банки с этикетками помидоров, какао и паштета. Вещество было отправлено на экспертизу. В настоящее время перевозивший груз мужчина утверждает о том, что не знал о содержимом. Он пояснил, что просто взял эти банки по просьбе друзей.

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Фото и видео: Telegram / MASH