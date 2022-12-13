Силовики задержали двух мужчин за попытку диверсии на ж/д путях в Саратовской области

Подозреваемые рассказали, как решились на эту "работу".

Судебная инстанция города Саратова заключила в СИЗО двух фигурантов уголовного дела, которые подозреваются в поджоге релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Приволжского линейного управления правоохранительных органов России на транспорте. Установлено, что вечером 16 марта к оперативникам поступило обращение о том, что на местном перегоне "Зоринский - Трофимовский-2" Ленинского района воспламенились два релейных шкафа. Эти объекты необходимы для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров. Фигурантам и расследования стали местные жители. Речь идет о ранее судимом 55-летнем мужчине и его 42-летнем знакомом.

Установлено, что имело место вмешательство посторонних лиц - был совершен поджог релейного шкафа. В результате выгорели приборы СЦБ, но на движение составов происшествие не повлияло... пресс-служба УТ МВД России по региону

В настоящее время заключенным вменяется в вину часть 2 статьи 167 УК за умышленные уничтожение или повреждение имущества. Наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы. Один из мужчин во время допроса в ФСБ уточнил, что откликнулся на работу в группе оказания теневых услуг в Telegram.

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Фото и видео: ФСБ России по региону