Москвич выбросил из окна жилого дома мешок с деньгами после приезда сотрудников ФСБ, видео

Мужчину забрали на допрос следователи.

Житель столичного комплекса "Дом в Сокольниках" на Русаковской набережной выбросил из окна на улицу мешок с денежными средствами. Об этом рассказали очевидцы. Они смогли заснять на видео и выложить в социальные сети кадры с мес та инцидента. На ролике показано, что на асфальте вблизи многоквартирного здания лежит иностранная валюта в евро и долларах, в банкнотах по 100 и 500 евро. В Telegram-канале Mash уточнили, что решение о том, чтобы выбросить эти купюры мужчина решил после визита к нему силовиков из ФСБ России.В результате все выброшенные деньги собрали правоохранительные органы Они провели обыск у москвича, а затем увезли москвича к следователю.

В Ростове-на-Дону загорелось здание погрануправления ФСБ.

Фото и видео: Telegram / Mash