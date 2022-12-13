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В Ростове-на-Дону загорелось здание погрануправления ФСБ

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Обстоятельства произошедшего уточняются.

Сильный пожар зафиксирован в Ростове-на-Дону в здании Пограничной службы ФСБ. Об этом рассказали местные журналисты. В СМИ уточнили, что экстренные службы выехали под адресу проспект Сиверса, 20/2. По информации телеграм-канала "112", возгорание произошло на складе, расположенном на территории погрануправления. В настоящее время угрозы перехода пламени на соседние постройки нет. Сведения о пострадавших уточняется. По предварительным данным, никто не пострадал и не погиб.

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Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

Теги: регионы, ростов-на-дону, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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