В Ростове-на-Дону загорелось здание погрануправления ФСБ

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Сильный пожар зафиксирован в Ростове-на-Дону в здании Пограничной службы ФСБ. Об этом рассказали местные журналисты. В СМИ уточнили, что экстренные службы выехали под адресу проспект Сиверса, 20/2. По информации телеграм-канала "112", возгорание произошло на складе, расположенном на территории погрануправления. В настоящее время угрозы перехода пламени на соседние постройки нет. Сведения о пострадавших уточняется. По предварительным данным, никто не пострадал и не погиб.

Подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье планировали нападение на делегацию ОБСЕ.

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