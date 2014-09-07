Восемь кинокомпаний получат субсидии на возмещение затрат за съемки фильмов в Ленобласти

Самая большая сумма выплат составила 7,9 млн рублей и досталась компании "Мотор фильм студия".

Во вторник, 9 ноября, стало известно, что власти Ленобласти выделили 16 млн рублей на возмещение затрат, связанных с производством фильмов на территории области. Так восемь кинокомпаний получили субсидии. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

В числе победителей конкурсного отбора и получателей областной субсидии оказались продюсерский центр "4формата", "Твин Медиа", "Стар Медиа Дистрибьюшн", компания "АТК-Студио", кинокомпания "Урсус-фильм", "Пандора", "Мотор фильм студия" и "Кинохроники".

Отметим, что самая большая сумма выплат составила 7,9 млн рублей и досталась компании "Мотор фильм студия". Они работают над созданием фильма "Спасите Колю!". При этом объем предоставляемых субсидий не может превышать более 20% от документально подтвержденных затрат, связанных с производством фильма на территории Ленобласти.

Всего в конкурсном отборе, который проходил в рамках госпрограммы "Развитие культуры в Ленинградской области", участвовали 13 организаций кинематографии.

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