Воробьев: в Московской области сдают 50 школ в 2021 году и строят еще 50

По словам губернатора, за последние восемь лет число детей в регионе выросло на полмиллиона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион в настоящее время испытывает нехватку в школьных местах. Об этом он сказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Подмосковья отметил, в текущем году будет сдано 50 школ и 15 пристроек. Кроме того, в настоящее время строится еще 50 учебных заведений.

Мы активно строим школы. В 2019 году мы заложили 50 школ, соответственно, в 2021 году сдаем 50 школ, плюс еще 15 пристроек. Но их не хватает, я должен это признать. И благодаря федеральной поддержке и основываясь на нашем бюджете, мы строим следующие 50. Андрей Воробьев, глава Московской области

По словам губернатора, за последние восемь лет число детей в регионе выросло на 500 тысяч. Воробьев подчеркнул, власти Подмосковья стараются модернизировать систему образования таким образом, чтобы качество образование оставалось на достойном уровне в период учебы и после нее.

Ранее петербургские подростки "переименовали" школы в честь мишки Фредди и Моргенштерна.

Видео: Youtube / Россия 24