Спикер ГД рассказал о героизме Красной армии во времена ВОВ.

Мужество советских солдат во время контрнаступления против немецко-фашистских захватчиков под Москвой в 1941 году изменило ход истории в целом. Такого мнения придерживается спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Он выступил на пленарном заседании в нижней палате парламента. Политик заметил, что если бы не офицеры и солдаты Красной армии, то обстановка на планете могла бы быть другой. Однако трагедия, при которой Германия напала сначала на страны Европы, а затем и СССР, привела к большому количеству человеческих жертв.

82 года назад наши войска перешли в контрнаступление. то произошло во многом из за того, что кто то не сделал выводы из истории Второй мировой войны Вячеслав Володин, спикер ГД

Вячеслав Володин сравнил украинский кризис с событиями тех лет. Парламентарий уточнил, что сейчас фашизм и нацизм снова подняли голову, а российские бойцы ража.тся против коричневой чумы XXI века. По мению спикера ГД, к такому результату привело то, что кое-то не сделал выводы из истории Второй мировой войны.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ