Володин: решение по QR-кодам зависит от ответов на вопросы, которые звучат в обществе

В ГД 13 декабря состоится заседание по обсуждению ковид-сертификатов.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о том, что решение по QR-кодам зависит от ответов на вопросы, которые прозвучат в обществе. Об этом политик написал в собственном Telegram-канале. Специалист напомнил о рассмотрении нижней палатой парламента законопроекта о ковид-сертификатах. Очередное слушание запланировано на 13 декабря (понедельник). Он добавил, что проинформирует подписчиков об итогах.

Состоятся заседания фракций в Государственной думе. В них будут участвовать представители правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Политик уточнил, что находит правильным решением начать обсуждать законопроект в обществе, а также выбрать решения, которые основываются на позиции, озвученной президентом Владимиром Путиным. Ранее глава государства призвал коллег не навязывать ничего людям, а лучше убеждать. В частности, доказывать фактами, что вакцинация лучше, чем болезнь.

Володин пообещал жительнице Саратова поднять ее вопрос с QR-кодами на обсуждении.

Фото: Госдума России

