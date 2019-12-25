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Володин пообещал перевести на удаленку непривитых депутатов
Сегодня, 11:36
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Володин пообещал перевести на удаленку непривитых депутатов

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Он отметил, что сотрудники аппарата Госдумы и помощники депутатов обязаны сделать прививки от коронавируса.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании поручил комиссии нижней палаты по регламенту проработать вопрос перевода на удаленную работу депутатов, непривитых от коронавируса.

Володин сказал, что будет проработана возможность озвучивания позиции непривитых депутатов через фракцию или через комиссию по регламенту.

У нас в комиссии есть представители всех фракций, пускай они обсудят, выработают предложения, внесут... Но мы должны с вами понимать, что решение надо вырабатывать, нельзя глаза закрывать и голову в песок, авось пронесет. Не пронесет.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы 

По словам Воловина, сотрудники аппарата Госдумы и помощники депутатов должны сделать прививки от коронавируса. Он сказал, что соответствующее решение было принято Советом Думы.

Фото: duma.gov.ru

Теги: вячеслав володин, непривитые депутаты
Категории: Новости России, Лента новостей,

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