Володин назвал беспределом рост цен на ряд продуктов на фоне коронавируса

Заявление он сделал на видеоконференции с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал беспределом рост цен на продукты в на фоне пандемии коронавируса. Парламентарий говорил о подорожании отдельных категорий продуктов.

Володин критиковал торговые сети за то, что "они сейчас забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи". Парламентарий имел ввиду дополнительные выплаты, о которых накануне в своих выступлениях говорил президент Владимир Путин.

Заявление Володин сделал на видеоконференции с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки населения в условиях пандемии. Он поручил выплачивать дополнительно по 3000 в месяц на каждого ребенка семьям, в которых родители временно остались без работы. Также те семьи, которые ранее не могли претендовать на выплату на ребёнка от 3 до 7 лет из-за размера зарплаты до увольнения, начнут её получать.

Видео: dumatv.ru