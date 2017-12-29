В Петербурге в ночь на пятницу дважды разведут Володарский мост

Ночью Володарский мост временно закроют для движения машин и пешеходов.

Как сообщает пресс-служба петербургского “Мостотреста”, в ночь на 26 января в Северной столице разведут Володарский мост.

Движение для автомобилистов и пешеходов перекроют дважды: с 2 часов ночи по 03:45, а затем с 04:15 по 05:45.

Напомним, что водная навигация по Неве завершилась 30 ноября 2017 года. Согласно графику, мосты не будут разводить до 10 апреля 2018 года. В рукавах реки - до 20 числа того же месяца.

До этого времени производится раскрытие пролетов конструкций только по технической необходимости и в случаях возникновения экстренной ситуации. По предварительной договоренности также пропускают единичные суда.