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Вчера, 15:17
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lesjasap
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В Петербурге в ночь на пятницу дважды разведут Володарский мост

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Ночью Володарский мост временно закроют для движения машин и пешеходов.

Как сообщает пресс-служба петербургского “Мостотреста”, в ночь на 26 января в Северной столице разведут Володарский мост. 
Движение для автомобилистов и пешеходов перекроют дважды: с 2 часов ночи по 03:45, а затем с 04:15 по 05:45.
 
Напомним, что водная навигация по Неве завершилась 30 ноября 2017 года. Согласно графику, мосты не будут разводить до 10 апреля 2018 года. В рукавах реки - до 20 числа того же месяца.
 
До этого времени производится раскрытие пролетов конструкций только по технической необходимости и в случаях возникновения экстренной ситуации. По предварительной договоренности также пропускают единичные суда.
Теги: володарский мост , ночь , пятница , развод моста
Категории: Новости СПб

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