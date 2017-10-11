Волочкова впервые показала видео с отцом, прикованным к инвалидному креслу

В Instagram Анастасии Волочковой появилось трогательное видео с ее отцом, прикованным к инвалидному креслу после инсульта.

Анастасия Волочкова впервые рассказала в социальных сетях о состоянии здоровья своего отца. Знаменитая балерина и светская львица посвятила этому отдельный пост в личном Instagram. Более того, звезда шоу-бизнеса выложила в Сеть 30-секундный ролик со своим папой. На видео отец передвигается на "умной" инвалидной коляске и передает "привет" любимой дочери.

Оказывается, Юрий Федорович Волочков 9 лет назад перенес тяжелый инсульт. С тех пор он так и не смог восстановить речь и научиться ходить, несмотря на поддержку дочери и других родственников. Об этом Анастасия Волочкова написала в эмоциональном тексте под видео. Она напомнила пользователям, что ее папа является Чемпионом СССР по настольному тренеру и бывшим тренером сборной России.

По словам балерины, сейчас жизнь Юрия Волочкова значительно улучшила новая механическая коляска, с помощью которой он передвигается по своей квартире.

Видео: Анастасия Волочкова, Instagram