Видео: Волочкова сняла странное видео в петербургском супермаркете

Анастасия Волочкова прилетела в Петербург, чтобы встретиться с отцом. Балерина выложила в Instagram странное видео из местного супермаркета.

Анастасия Волочкова продолжает отжигать в личном Instagram. На этот раз звезда шоу-бизнеса удивила своих подписчиков странным видео из Санкт-Петербурга. Нет, красавица-балерина не стала снимать ролик на фоне Васильевского острова или Эрмитажа. Она записала видео в одном из рядовых супермаркетов. В 30-секундном ролике Анастасия Волочкова позирует у кассы на фоне отдела алкогольных напитков. Звезда мило общается с женщиной-кассиром, которая явно удивлена визиту гламурной блондинки.

В записи к посту Анастасия Волочкова пытается объяснить, что так она хочет показать свою близость простым людям. Балерина призывает россиян быть добрее и позитивнее.