Видео: Волочкова сняла странное видео в петербургском супермаркете

Анастасия Волочкова продолжает отжигать в личном Instagram. На этот раз звезда шоу-бизнеса удивила своих подписчиков странным видео из Санкт-Петербурга. Нет, красавица-балерина не стала снимать ролик на фоне Васильевского острова или Эрмитажа. Она записала видео в одном из рядовых супермаркетов. В 30-секундном ролике Анастасия Волочкова позирует у кассы на фоне отдела алкогольных напитков. Звезда мило общается с женщиной-кассиром, которая явно удивлена визиту гламурной блондинки.
В записи к посту Анастасия Волочкова пытается объяснить, что так она хочет показать свою близость простым людям. Балерина призывает россиян быть добрее и позитивнее.
Встречайте каждого с улыбкой и позволяйте себе свободу делать то, что вам действительно , нравится! И мир повернется к вам!Анастасия Волочкова, Instagram