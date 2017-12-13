Волочкова призналась в новой влюбленности

Анастасия Волочкова опубликовала фото в платье стиля "бархотного халата".

Известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото в ярко синем платье. Однако Волочкова акцентировала внимание на цвет роз. Балерина всегда говорила, что ее любимые розы - белые. Но на этом снимке цветы жгучего красного цвета. Чтобы у подписчиков не возникало вопросов артистка решила самостоятельно пояснить такую смену вкуса.

Моя любовь к белым розам остается неизменной. Но когда меняются краски жизни и влюбленности, то это отражается на изменении цвета роз. Это определенный почерк. Такое утро всегда прекрасно. Анастасия Волочкова, балерина

Стоит отметить, что "отстреляться" от комментариев пользователей все таки не удалось. Подписчики активно стали обсуждать фигуру Волочковой: "Грудь и ноги спрятать бы за розами"; "Есть ещё в фотошоп функция пластика, там и грудь вверх поднять можно"; "Я надеюсь, это домашний халат и в Кремль не в этом пойдёте? Одна сиська вниз, другая вверх, на голое тело, как это можно выставлять на люди? Это же отвратительный look!"

Фото, видео: Instagram - volochkova_art