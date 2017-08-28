Волейбольный клуб “ЗЕНИТ” отметил первый день рождения. 25 августа на торжественной церемонии в отеле PARKLINE присутствовали члены администрации Санкт-Петербурга и первые лица "Газпрома".

Волейбольный клуб “ЗЕНИТ” отметил первый день рождения. 25 августа на торжественной церемонии в отеле PARKLINE присутствовали члены администрации Санкт-Петербурга и первые лица "Газпрома".

«Мы действительно крупнейшая компания, мы лучшие! Главный налогоплательщик в стране, мы приносим больше всего прибыли. Нас уважают на любом континенте, в любом уголке мира и команда с зажигалкой в груди должна быть лучшей! Вот так вот видится.» прокомментировал заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков

Ведущими церемонии стали знаменитый комментатор Геннадий Орлов и певица Юлия Коган.

«Я все время верил, что большой волейбол возродится в городе на Неве! Петербург достоин того, чтобы здесь был волейбол высокого уровня. А он будет! В этом не надо сомневаться. Сейчас мы третья команда по составу и это здорово! Будем подниматься и будем бороться за высокие места. Ну а зрителей, я убежден, будет полный сибур, где будет играть наша волейбольная команда!» - поделился известный телекомментатор Геннадий Орлов

В рамках презентации были представлены игроки петербургского клуба, которые будут защищать честь "Зенита" в волейбольном мире. Среди них олимпийский чемпион Александр Волков и чемпион Америки Ореоль Камехо.

Александр Климин – главный тренер команды заявил, что понимает всю возложенную на него ответственность и подчеркнул, что он вместе с игроками готовы к поставленным задачам.«Спасибо, что поверили федерации волейболу нашему руководству клуба и остались с нами. Надеюсь, что вы оцените наше выступление в этом сезоне.»

Не успев родиться, клуб уже успел завоевать первую награду - кубок Мемориала имени Вячеслава Платонова. А Первая игра в рамках нового сезона чемпионата России пройдет через пару недель, 10 сентября. Петербуржцы встретятся с московским "Динамо".

«Рождайтесь побольше, почаще! Волейбольные, футбольные, баскетбольные.. все команды! Особенно волейбольная команда «Зенит», которая сегодня празднует день рождения. Ура! Зенит всегда чемпион! В каком бы амплуа это не было.» - поздравила певица Юлия Коган