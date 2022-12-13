При возгорании Voklswagen на Маршака пострадал мужчина

Пожар тушили примерно полчаса.

В среду, 12 апреля, на проспекте Маршака в Петербурге вспыхнул автомобиль Volkswagen. Уточняется, что при пожаре пострадал 1 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сообщение о возгорании поступило на дежурный пульт в 06:24. По прибытии спасателей у иномарки уже были уничтожены все сгораемые части.

Пожар тушили 10 огнеборцев на 3-ёх единицах спецтехники. Полностью огонь удалось ликвидировать в 6:48.

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