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При возгорании Voklswagen на Маршака пострадал мужчина

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Пожар тушили примерно полчаса.

В среду, 12 апреля, на проспекте Маршака в Петербурге вспыхнул автомобиль Volkswagen. Уточняется, что при пожаре пострадал 1 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.
Сообщение о возгорании поступило на дежурный пульт в 06:24. По прибытии спасателей у иномарки уже были уничтожены все сгораемые части.
Пожар тушили 10 огнеборцев на 3-ёх единицах спецтехники. Полностью огонь удалось ликвидировать в 6:48.

Ранее мы сообщили о том, что Nissan наехал на перебегавшего дорогу пятиклассника на улице Стойкости.

Фото и видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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