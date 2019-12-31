Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду

Пока что только в магазинах с военной тематикой. Позже список может быть расширен.

Военнослужащие с госнаградами получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах. На данном этапе в проекте участвуют Промсвязьбанк, "Военторг" и "Армия России". Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Программу лояльности разделят на три категории. В первую попадут Герои России, орденоносцы "Святого Георгия" или "За заслуги перед Отечеством". Им предоставят скидку в 20% в "Армии России" и 5% в "Военторге".

Ко второй категории относят военных с орденами "Кутузова", "Жукова", "Суворова", Ушакова", "Нахимова", Мужества". Туда же попадут "За военные заслуги", "За морские заслуги" и "Георгиевский крест". Военные получат скидку в 15 и 4% соответственно.

Третья категория будет включать тех, кого наградили орденами ""Почета" и "Дружбы", знаком "За безупречную службу", медалью "За заслуги перед Отечеством", "За отвагу", "Суворова", "Ушакова", "Жукова", "Нестерова", "За спасение погибавших". Военные смогут делать покупки в сетях с 10 и 3% скидкой.

В будущем список участников программы будет расширяться. Пока что он носит экспериментальный характер. Известно, что сейчас чиновники ведут переговоры с представителями торговой сети X5 Retail Group.

Ранее Piter.tv писал о том, что появилось видео первого полета российского ракетоносца Ту-160М.

Видео: YouTube/Минобороны России



