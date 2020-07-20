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Военный КАМАЗ столкнулся с иномаркой в деревне Антагловское

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О состоянии водителей пока ничего не известно.

В понедельник, 20 июля, в  районе деревни Агалатовское произошла авария с участием Range Rover Sport и военного КАМАЗА. "Легковушка" на полном ходу врезалась в большегруз. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что ДТП произошло  на трассе А-121 "Сортавала". На месте работают сотрудники дорожной полиции. Range Rover находится в крайне поврежденном состоянии, информации о состояни и количестве пострадавших пока не поступало.

Ранее мы рассказали о том, что в Гатчинском районе 4 машины раскидало по обочине.

Видео: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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